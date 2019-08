Hydro-Québec met en garde contre une tentative d’hameçonnage en son nom

Mise au fait que des courriels et messages textes d’hameçonnage circulent actuellement en son nom, Hydro-Québec tient à faire le point. La Société d’État indique, via les réseaux sociaux, qu’elle ne communique jamais avec sa clientèle via ces moyens.

« Ne cliquez pas sur les hyperliens contenus dans ces messages, car ils mènent vers un faux site aux couleurs d’Hydro-Québec. Nous n’utilisons jamais ces modes de communication pour exiger un paiement par carte de crédit ou transmettre un remboursement », avise l’entreprise via sa page Facebook officielle.

Mais comment reconnaître un courriel ou texto frauduleux? Souvent, ils comportent des fautes d’orthographe ou des tournures de phrases maladroites. L’expéditeur invoque un problème fictif, comme un retard de paiement ou une atteinte à la sécurité de vos données confidentielles. Il insiste aussi sur l’urgence de la situation pour inciter à agir rapidement. Enfin, les liens du courriel ou texto vous dirigent vers une page Web où des renseignements personnels sont demandés (mot de passe, date de naissance, numéro d’assurance sociale ou de carte de crédit).

Vous pensez avoir reçu un courriel ou un texto frauduleux ?

Communiquez sans tarder avec le Centre antifraude du Canada.