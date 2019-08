Serez-vous le premier lauréat du Prix Hommage Guy Corneau?

L’amélioration et la valorisation de la réalité masculine, voilà le fondement même derrière la création du Prix Hommage Guy Corneau. Mis sur pied par l’organisme Hommes Québec, cette distinction vise à souligner l’apport d’une personne ou d’un organisme qui le fait au quotidien dans son champ d’activité.

Que ce soit aux plans personnel ou professionnel, social, communautaire ou artistique, le Prix Hommage Guy Corneau a pour but de célébrer l’apport ou l’influence du lauréat dans le rayonnement et l’évolution d’une masculinité inclusive promouvant des valeurs sociales égalitaires.

Guy Corneau a grandement favorisé, par ses écrits et ses interventions publiques, la reconnaissance des réalités masculines au Québec et a joué un rôle important dans l’évolution des mentalités.

Lorsqu’il a fondé le Réseau Hommes Québec (R.H.Q.) en 1992, devenu Hommes Québec en 2018, il souhaitait créer des lieux de parole et d’écoute où les hommes s'autorisent à aller à la rencontre les uns des autres pour découvrir la part moins explorée d’eux-mêmes et se réconcilier avec leur identité masculine.

Après bientôt 28 ans d’existence, Hommes Québec continue d’offrir aux hommes ces espaces de parole, d’écoute et d’engagement, contribuant ainsi à leur mieux-être et à celui de leurs proches.

L’intention d’Hommes Québec dans la création du Prix Hommage Guy Corneau est de contribuer à sa façon à la valorisation de la réalité masculine au sein de la société et à souligner les efforts de personnes et organisations y oeuvrant de manière toute particulière. Il s’agit notamment de nos partenaires en santé et bien-être des hommes qui, dans toutes les régions du Québec, offrent aux hommes des services qui contribuent de façon significative à l’amélioration de leur santé et leur bien-être.

Les récipiendaires du Prix Hommage 2019 seront dévoilés en novembre prochain, dans le cadre de la Semaine québécoise en santé et bien-être des hommes.

Hommes Québec invite les organisations et les individus à soumettre les candidatures qui leurs apparaissent mériter une reconnaissance publique en raison de l’importance et de la qualité de leur contribution. Les critères d’évaluation ainsi que d’admissibilité des candidatures sont disponibles sur le site internet d’Hommes Québec au http://rhquebec.ca/phgc/. La date limite pour déposer une candidature est le 15 août de chaque année.