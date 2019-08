Relocalisation des bureaux administratifs de la Ville de Carignan

Le conseil municipal de la ViIle de Carignan a autorisé le mercredi 7 août dernier la signature d’un bail de location pour la relocalisation des services administratifs dans un des bâtiments commerciaux prévus sur les terrains du Faubourg Carignan. Cette décision a été prise suite à plusieurs considérations importantes.

Parmi celles-ci, nommons:

la mise en chantier d’un nouveau bâtiment au centre commercial Faubourg Carignan créera un effet de levier et permettra l’accueil de nouveaux commerces et services à Carignan; cet accroissement de valeur foncière consolidera le secteur, dynamisera le pôle de services et générera des revenus de taxation additionnels qui permettra de réduire la charge fiscale sur les épaules du secteur résidentiel; et finalement, la Ville considère qu’être à loyer pendant cette phase de croissance considérable lui permettra une plus grande flexibilité d'utilisation des locaux et une meilleure planification des besoins réels (ressources humaines, matérielles, etc.) au terme du bail.

Carignan est une ville en croissance rapide et constante depuis plusieurs années. En 2016, elle s’est classée 24e au Canada pour son haut taux de croissance parmi les municipalités périphériques de sa catégorie (18,8% entre 2011 et 2016) (réf. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016001/98-200-x2016001-fra.cfm). Cette année, Carignan a enregistré la 3e plus forte croissance de population dans sa catégorie au Québec (réf. Rapport de l’Institut de la statistique du Québec 2018). Selon les projections, la Ville estime qu’elle pourrait desservir entre 12 000 et 18 000 résidents dans un horizon de 5 à 10 ans.

En parallèle à cette fulgurante ascension, le territoire de Carignan et les services municipaux se développent : le marché local prend de l’ampleur, les quartiers résidentiels s’étendent, la typologique des habitations se diversifie, l’offre en matière de parcs et de loisirs s’accroît, les plateformes de communication se multiplient et la qualité du service aux citoyens devient une valeur fondamentale.

Pour être en mesure de suivre ce mouvement continu et assurer la cohésion de ses projets en amont, la Ville de Carignan embauche de la main-d’œuvre ainsi que des professionnels supplémentaires. Toutefois, force est de constater que l’hôtel de ville actuel est saturé et qu’il ne peut plus accueillir de nouveaux employés. De plus, le bâtiment existant ainsi que le site actuel dans son ensemble nécessiteraient des investissements considérables pour l’aménagement des services administratifs et des travaux publics.

Il est important de noter :