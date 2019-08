Les établissements du Collège Charles-Lemoyne tiendront une porte ouverte en septembre

C'est le dimanche 22 septembre prochain, de 13 h à 16 h, que le Collège Charles-Lemoyne ainsi que l’Académie internationale Charles-Lemoyne ouvriront les portes de leurs campus sur la Rive-Sud : Longueuil-Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine. Une journée toute désignée pour découvrir à quel point ces établissements scolaires offrent un milieu de vie dynamique et stimulant aux étudiants.



Que votre jeune ait l’âme d’un artiste, l’endurance d’un sportif, la passion de la recherche ou la volonté de découvrir le monde, de magnifiques expériences l’attendent au Collège Charles-Lemoyne. Au CCL, chaque jeune est au sommet de notre palmarès.

Vous pourrez profiter de cette journée pour :

Rencontrer les enseignants et le personnel de l’école

Échanger avec les élèves

Connaître les services, les programmes et les profils

Visiter les campus et leurs installations

À l’occasion de cette journée, venez rencontrer le personnel du Collège Charles-Lemoyne qui vous renseignera sur les profils et les nombreux programmes. Faites la rencontre d’élèves et échangez avec eux sur la vie au Collège Charles-Lemoyne. Prenez part à une tournée personnalisée du campus et des installations et, finalement, découvrez la multitude de services qui sont offerts aux élèves pendant leur parcours scolaire.



Le Collège se veut un établissement d’enseignement privé et accessible grâce à ses trois programmes qui permettent aux élèves de faire des choix motivants, de se réaliser et d’être respectés :

Programme d’éducation internationale (PEI)

Programme d’éducation plus (PE+)

Programme d’éducation avec appui pédagogique (PEA)

En s’inscrivant dans l’un des trois profils offerts au Collège, soit le sport, la science ou l'art, chaque élève peut s’investir davantage dans son cheminement scolaire en y trouvant une source de motivation supplémentaire. Au fil des cinq années, l’élève voit son parcours scolaire teinté des couleurs de son choix de profil et peut ainsi intégrer ses passions à son horaire de classe.



Sessions d'admission

Pour les futurs élèves de 1re secondaire, le Collège offre plusieurs sessions d’admission aux deux campus :

Vendredi 27 septembre à 19 h au campus Longueuil – Saint-Lambert

Samedi 28 septembre 9 h 30 et 13 h 30 au campus Ville de Sainte-Catherine

Dimanche 29 septembre 9 h 30 et 13 h 30 au campus Longueuil – Saint-Lambert



L'ACADÉMIE INTERNATIONALE CHARLES-LEMOYNE

L’Académie internationale Charles-Lemoyne, section préscolaire et primaire du CCL, est la seule école primaire et préscolaire internationale privée en Montérégie. Les portes ouvertes se dérouleront au campus Longueuil–Saint-Lambert (de la maternelle à la 6e année) ainsi qu’au campus Ville de Sainte-Catherine (5e et 6e année avec un volet sportif), le dimanche 22 septembre, de 13 h à 16 h.

La journée portes ouvertes est une excellente occasion de découvrir ce que l’Académie internationale Charles-Lemoyne a de plus à vous offrir! Les parents y constateront un environnement personnalisé et stimulant et des méthodes d’enseignement des plus actuelles pendant que les enfants y feront de belles découvertes sur les nombreuses expériences qui les attendent. L’Académie donne des ailes aux jeunes!



Un enseignement bilingue dès la maternelle

L’Académie internationale Charles-Lemoyne offre à tous ses élèves la chance d’entrer dans un univers où l’apprentissage se déroule en français et en anglais. Les élèves développeront des connaissances et des compétences dans les deux langues officielles. L’enseignement des matières en anglais représente plus du tiers du curriculum des élèves. De plus, dès la 1re année, l’Académie internationale Charles-Lemoyne propose à ses élèves l’enseignement de l’espagnol.



Diversité sportive au quotidien

À l’Académie internationale Charles-Lemoyne, les élèves font de l’activité physique tous les jours! Étant l’école préscolaire et primaire du Collège Charles-Lemoyne, l’Académie permet aux jeunes de bénéficier des installations sportives et culturelles du CCL. L’activité physique est un élément qui touche le développement de l’enfant tant sur les aspects physique, psychologique et social, c’est pourquoi l’Académie internationale Charles-Lemoyne l’applique au quotidien!



Mission et valeurs

Offrant le programme primaire du Baccalauréat International, l’Académie est une petite école qui vise l’excellence dans la qualité de l’enseignement, le soutien aux enfants et l’encadrement. Centrée sur ses élèves et sur les valeurs humaines, elle tient à être en constante communication avec chaque famille pour établir un principe de partenariat avec la communauté. Accueillante, elle veut accompagner l’enfant dès sa maternelle pour développer chez lui sa curiosité intellectuelle et ses compétences linguistiques qui lui permettront de contribuer à un monde meilleur et plus paisible. Un service de garde avec des éducateurs est également offert de 6 h 30 à 18 h.

Venez nous visiter lors de la journée portes ouvertes le dimanche 22 septembre de 13 h à 16 h au Campus Longueuil–Saint-Lambert et au Campus Ville de Sainte-Catherine.



Campus Ville de Sainte-Catherine

125, place Charles-Lemoyne

Ville de Sainte-Catherine

(Québec) J5C 0A1



Campus Longueuil–Saint-Lambert

901, chemin Tiffin

Longueuil

(Québec) J4P 3C6