Le Collège de Valleyfield s'implante officiellement à Saint-Constant

Six grandes salles de classe, un laboratoire informatique, une salle commune pour les étudiants et les membres du personnel, une mathériathèque et des bureaux pour le personnel, ajouté à la présence de la ministre de la Santé et députée de Sanguinet, Danielle McCann. Le Collège de Valleyfield a fait les choses en grand pour inaugurer son nouveau Centre d’études situé à Saint-Constant.

Plus concrètement, le nouvel établissement collégial du Cégep de Valleyfield prend place au 121 rue Saint-Pierre, lieu de l’actuellement bibliothèque de Saint-Constant. Le lieu d’apprentissage occupe pour le moment le premier étage et quelques locaux du 2e étage.

Pour l’inauguration officielle, tenue le jeudi 22 août, une centaine d’invités, dont plusieurs représentants de la Ville de Saint-Constant, un partenaire de ce projet depuis les premiers instants était présent.

2015…les premiers balbutiements du projet

Il faut remonter à 2015 pour voir les premiers balbutiements de ce projet naître chez la directrice générale du Collège de Valleyfield de l’époque, Suzie Grondin. C’est en août 2018, que le Cégep de Valleyfield a reçu l'autorisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de mettre sur pied, à titre expérimental, un site d'enseignement collégial à Saint-Constant. L’objectif derrière ce projet? Mieux répondre aux besoins des étudiants de la région du Roussillon.

Trois programmes pour la rentrée

Le Centre de Saint-Constant offre, dans une première phase, les programmes Cheminement Tremplin DEC, Techniques d’éducation spécialisée et Sciences humaines, profil général. Ainsi, pour la première rentrée scolaire, qui s’est déroulée le mercredi 21 août, quelque 135 nouveaux étudiants ont été accueillis.

« Ce centre d’études collégiales est le fruit d’une vision partagée par le Ministère, la Ville de Saint-Constant et le Cégep de Valleyfield, afin de permettre au plus grand nombre d’étudiants d’avoir accès à de l’enseignement collégial à proximité de leur lieu de résidence. L’ensemble de notre communauté collégiale est fier d’avoir pu accomplir ce tour de force et d’avoir pu mettre en place si rapidement ce centre, qui assurera aux étudiants de la région un environnement éducatif de grande qualité », a tenu à dire M. Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield.

Pour le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, « il s’agit d’un rêve que nous chérissons depuis plusieurs années. Quelle fierté d’offrir un établissement d’études supérieures à nos Constantins et à la population environnante. Nous répondons ainsi à des besoins exprimés depuis fort longtemps par les familles d’ici et de la région. Saint-Constant est reconnue pour offrir un milieu de vie exceptionnel pour fonder une famille et nous permettons maintenant à nos jeunes de poursuivre leurs études près de leur lieu de résidence. Ce centre suscitera aussi l’attractivité d’une clientèle étudiante extérieure au territoire de notre ville et de notre région ».

Dès septembre, le Service de la formation continue du Cégep de Valleyfield offrira également, dans les locaux du Centre de Saint-Constant, différentes attestations d’études collégiales, puis des perfectionnements personnels et professionnels s’adressant principalement aux adultes de la région et aux citoyens désireux de réorienter leur carrière ou de parfaire certaines connaissances.

Pour en savoir davantage sur le Centre d’études collégiales de Saint-Constant : www.colval.qc.ca/cecstconstant ou (450) 845-9441.