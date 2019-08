Rentrée scolaire: c'est le retour des lunchs!

Si pour vous la rentrée scolaire est synonyme de maux de tête à cause des lunchs, Santé Canada peut vous aider. À l'aube du retour à l'école pour des milliers d'écoliers, et leurs parents, voici quelques conseils qui vous permettront d'éviter les allergènes et les intoxications alimentaires.

Bien que de nombreux aliments puissent déclencher une réaction allergique, la majorité des réactions sont causées par les arachides, les noix, les graines de sésame, le soja, les fruits de mer, le blé, les œufs, le lait, les sulfites et la moutarde.

Les symptômes peuvent se traduire par de légères irritations cutanées et de l'urticaire et peuvent aller jusqu'à provoquer des troubles respiratoires et la perte de conscience. La réaction la plus grave, appelée anaphylaxie, peut se révéler mortelle.

Compte tenu de la gravité possible des réactions allergiques, de nombreuses écoles interdisent certains aliments dans les repas de midi de leurs élèves. Il est très important que vous respectiez à la lettre cette interdiction, et ce, même si votre enfant n'a aucune allergie alimentaire. Vous devriez aussi rappeler à votre enfant qu'il est risqué d'échanger ou de partager sa nourriture.

Intoxications alimentaires

Il faut conserver au froid les aliments froids, et au chaud les aliments chauds, afin d'éviter que leur température n'atteigne la zone dangereuse où les bactéries peuvent proliférer rapidement et provoquer une intoxication alimentaire.

Pour conserver les aliments froids, déposez un bloc réfrigérant dans le sac à lunch. Vous pouvez également congeler une orange, une petite bouteille d'eau ou un yaourt et le mettre ensuite dans le sac ou la boîte à lunch. Non seulement cela vous permettra-t-il de conserver le repas froid, mais le produit congelé aura eu le temps de fondre pour l'heure du déjeuner et votre enfant pourra déguster de l'eau ou une collation rafraîchissante.

Si vous prévoyez ajouter des fruits et des légumes, n'oubliez pas de les laver sous un jet d'eau fraîche même s'ils vont être pelés.

Pour d’autres conseils sur la salubrité des aliments, cliquez ici.

Vous manquez d’inspiration pour la préparation des lunchs ou des collations santé? Visitez la page de recettes du Guide alimentaire canadien. Des nouvelles recettes santé et délicieuses sont ajoutées régulièrement !