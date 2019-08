D’autres marcheurs de l’international s’ajoutent sur le Chemin du Québec

Marcel et Martine Guignard ont marché plusieurs tronçons sur les chemins de Compostelle. En 2019, ils décident de faire comme leurs compatriotes de l’an passé, Anne et Christian Corson, et s’enlignent pour marcher le Chemin du Québec à la différence qu’ils feront la variante Nord qui passe par Québec et Charlevoix pour un total de 1 234 km entre Montréal et le phare de Cap Gaspé.

« Tout est grand au Québec. Les gens sont plus cool que chez nous », exprime Martine Guignard. Le Chemin du Québec gagne en popularité. Depuis le début de l’été de plus en plus de Québécois ont fait un tronçon entre autres une famille de cinq venue de Gatineau, et Richard Ryan, conseiller municipal de Montréal. De plus, les premiers marcheurs internationaux de l’an passé, Christian et Anne Corson, seront de retour dans les prochaines semaines pour terminer leur trajet cette fois de Mont Carmel jusqu’au phare de Cap Gaspé.

Tout ça sans compter les Rando-séjours d’une semaine qu’organise Québec Compostelle avec de petits groupes sur différents tronçons du Chemin du Québec.

« Le Chemin du Québec amène une façon différente de voyager avec un public mature, respectueux et écologique qui passe dans nos communautés éloignées mais riches en histoire, patrimoine et culture » explique Pascal Auger l’initiateur/coordonnateur du chemin.

L’aventure de Marcel et Martine ne fait que commencer. Ils prévoient terminer leur randonnée sur le Chemin du Québec dans deux mois au phare de Cap Gaspé.