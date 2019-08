Travaux à venir à l'intersection Casgrain et De Salaberry à Chambly

La Ville de Chambly passe en mode solution dans le dossier de l’intersection de la rue Jean-Casgrain et de l’avenue De Salaberry. Considérée par plusieurs automobilistes comme étant conflictuelle, des travaux s’y tiendront dès cet automne.

« La Ville de Chambly tient à informer ses citoyens qu’elle est à l’écoute de leurs commentaires et qu’une analyse de la situation a été demandée. Il a été convenu d’effectuer une intervention pour élargir la voie afin d’offrir un virage fluide et plus sécuritaire », indique l’administration municipale par voie de communiqué.

Les travaux, permettant de mettre en place cette nouvelle configuration débuteront dès cet automne.