30 000 portions de soupe pour célébrer l'ouverture des peuples

C’est le dimanche 8 septembre prochain que des effluves réconfortantes réchaufferont les visites du parc historique de la Pointe-du-Moulin, situé à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. C’est que de 10h30 à 15h30, petits et grands pourront déguster l’une des 30 000 portions de soupe servies dans le cadre du Festival de la S.O.U.P.E de Vaudreuil-Soulanges.

L’édition 2019 sera la toute première organisée par la municipalité hôte. « Quand le comité organisateur nous a signifié son intention de se retirer, il était inconcevable pour nous de ne plus tenir cette activité rassembleuse. C’est pourquoi on a décidé de reprendre le flambeau en conservant la même formule appréciée des visiteurs », rassure la mairesse de la municipalité, Danie Deschênes.

La mission première de ce doux rassemblement pour les papilles demeure le même: célébrer l’ouverture et l’union des peuples autour d’un bol de soupe.

Une date à inscrire au calendrier

Petite nouveauté: contrairement aux années passées, le Festival de la S.O.U.P.E se tiendra cette année le 2e week-end de septembre. « Avant, c’était toujours la longue fin de semaine du travail. Comme c’est maintenant une activité municipale, nous l’avons repoussé d’une fin de semaine pour que tous nos effectifs puissent y participer au besoin », ajoute-t-elle.

Une catégorie de plus cette année

La seconde et dernière nouveauté de l’édition 2019: la catégorie Toque d’or. Celle-ci mettra en lumière le talent des organisations municipales de la région qui tenteront, par un mélange de saveurs et d’ingrédients de leurs choix, de séduire les papilles gustatives des membres du jury, soit le public. À cette heure, 14 municipalités de la région ont accepté de relever le défi et d’enfiler leurs chapeaux de cuisiniers pour concocter une soupe originale.

Du plaisir pour petits et grands

En plus des dégustations de soupes figurant au programme, des tours de carrioles, du popcorn, de la barbe à papa, des conteurs, un studio photo mobile Desjardins où on pourra se costumer et immortaliser le moment et de l’animation seront aussi au programme.

« Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette édition du Festival de la S.O.U.P.E. un succès. Il ne manquera que le soleil et la participation des citoyens de la région qui, souhaitons-le, sera au rendez-vous. Il nous fait plaisir de s’associer à cet évènement rassembleur où plaisir, ouverture et union sont au coeur même de la journée », concluait Michel Lavigne, directeur de compte chez Néomédia Vaudreuil-Soulanges, partenaire majeur de l’activité.

Notons en terminant que le Festival est à la recherche de bénévoles pour les intéressés. Pour infos: https://www.festivaldelasoupe.ca/.