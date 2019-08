Le bien-être et la réussite des étudiants : l'engagement premier de la CSP

La Commission scolaire des Patriotes (CSP) se réjouit de la qualité et de la variété des services offerts aux élèves, aux familles et aux citoyens de son territoire. Des services qui sont rendus possibles grâce à l’expertise de son personnel et à la collaboration et la confiance de ses nombreux partenaires, mais également grâce à la proximité qu’ont les commissaires avec les citoyens et les élus municipaux.

« Si nous sommes en mesure de mettre en place des initiatives qui ont un impact positif dans la vie des gens, c’est parce que nous sommes à l’écoute des besoins de la population. C’est grâce à notre structure politique que nous pouvons exercer une présence terrain dans nos milieux et ainsi mieux comprendre la réalité de notre monde et faire entendre leurs voix », souligne madame Hélène Roberge, présidente de la CSP. « Le Conseil des commissaires et moi-même poursuivons notre engagement à travailler dans l’intérêt supérieur de tous nos élèves, jeunes et adultes, et à tout mettre en œuvre pour assurer leur réussite », ajoute-t-elle.

Chaque année, des centaines de personnes se joignent à un regroupement de gens qualifiés dont la première préoccupation est d’assurer aux élèves une répartition équitable des ressources afin qu’ils puissent apprendre dans un environnement sain et agréable à vivre. En effet, il existe plusieurs façons pour les parents, les employés et les citoyens de jouer un rôle dans la vie des écoles de leur communauté en s’engageant dans l’une des structures démocratiques de la CSP.

Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires est constitué d’un président élu par tous les électeurs du territoire de la CSP, de 11 commissaires élus représentant chacun une circonscription et de 4 commissaires parents désignés par le Comité de parents. Les séances régulières du Conseil des commissaires sont publiques et se tiennent à la salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. Le calendrier des rencontres, la liste des commissaires par circonscription et toutes les informations relatives au Conseil des commissaires sont disponibles en ligne sur csp.ca.

Comité de parents

Formé des parents, pour les parents, le comité de parents a pour défi de devenir le pivot de la participation parentale au sein du réseau scolaire. Conformément à la Loi sur l’instruction publique, il est le seul comité permanent obligatoire constitué uniquement de parents. Affilié à la Fédération des comités de parents du Québec, le comité est voué à la défense des intérêts des parents, à l’expression de leurs besoins et à la promotion de leur participation.

Comité consultatif des services aux EHDAA

Le comité EHDAA a pour mandat de transmettre des recommandations à la CSP sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves. Le comité s’intéresse à tout ce qui touche au vécu des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et demeure disponible et ouvert à toutes les préoccupations des parents.

Ressources pour les parents

L’engagement des parents dans la réussite de leur enfant est une priorité à la CSP. Afin d’outiller et d’accompagner les parents dans leur rôle de soutien à la maison, et ce tout au long du parcours scolaire de leur enfant, la CSP rend disponible plusieurs ressources, en plus de préconiser une culture de communication et de collaboration entre tous ceux qui gravitent autour des élèves. Les parents peuvent trouver réponse à leurs questions et en apprendre davantage sur les services offerts par leur commission scolaire en visitant le csp.ca sous la rubrique Ressources parents, qui sera bonifiée dans les prochains mois, ou se référer à leur direction d’établissement.

Conférences Les parents à l’école

Une des missions que le Comité de parents de la CSP s’est donnée au fil des ans, en plus de ce que la Loi sur l’instruction publique prévoit, est de former et d’informer les parents sur différents sujets qui touchent la vie parentale et les élèves, en fournissant de l’information de qualité, non seulement aux membres du Comité, mais à l’ensemble des parents du territoire.

C’est dans cet esprit que le Comité de parents organise plusieurs conférences depuis quelques années touchant plusieurs sujets, tels que la sexualité des enfants et adolescents, l’intimidation et la cyberintimidation, les relations parents-enfants et le trouble de l’anxiété. Les parents sont invités à surveiller les communications de leur école pour connaitre la prochaine conférence offerte dans leur milieu.

Une famille, un dictionnaire

Une famille, un dictionnaire est un service développé en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi Marguerite-d'Youville, qui vise à mobiliser les parents d’élèves du primaire à soutenir leur enfant dans l'atteinte de leur plein potentiel. Plus précisément, les objectifs de ce service sont d’outiller les parents afin qu’ils développent une meilleure confiance en leurs capacités et se sentent plus compétents pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Ces rencontres permettent également aux parents d’élargir leur réseau social, afin qu’ils puissent partager et s’entraider. Actuellement offert à Varennes et Verchères, ce programme comporte une dizaine d’ateliers, d’une durée de trois heures chacun, qui sont donnés gratuitement par une enseignante et un intervenant du Carrefour jeunesse emploi. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent communiquer avec l’école J.-P.-Labarre à Varennes et Ludger-Duvernay à Verchères.