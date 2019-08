De nombreuses nouveautés attendent les étudiants de la CSP

Plusieurs grandes nouveautés attendent les quelque 34 520 étudiants, jeunes et adultes qui font leur rentrée officielle ces jours-ci dans les 69 établissements scolaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP).

Depuis le 1er juillet 2018, la CSP travaille son Plan d’engagement vers la réussite : Tous Patriotes pour la réussite!, un plan stratégique qui vient définir et orienter ses priorités et ses actions dans un horizon de 4 ans afin que chaque élève se développe à son plein potentiel. Avec sa volonté de mettre en œuvre les meilleures pratiques et d’innover dans ses façons de faire, la CSP poursuivra la réalisation de plusieurs initiatives au cours de la prochaine année.

Déploiement des projets éducatifs

En cohérence avec le PEVR, chaque établissement a développé en 2018-2019 un projet éducatif, soit un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à sa communauté éducative les orientations et les priorités d’action afin d’assurer la réussite éducative de tous ses élèves. Dans les prochaines semaines, les établissements présenteront aux élèves et à leurs parents leur projet éducatif qui sera mis en action dès cette année, et ce jusqu’en juin 2022.

Mise en place de meilleures pratiques

L’expertise des employés de la CSP contribue grandement à la mise en place de pratiques innovantes et enrichit le perfectionnement professionnel du personnel préconisant une approche collaborative et le partage du leadership. En effet, la CSP encourage la participation des employés à l’amélioration de leur propre pratique en vue d’une compréhension et d’une connaissance approfondie des meilleures pratiques.

Dans cet esprit, une équipe de recherche et de développement sera mise sur pied afin d’assurer une veille pédagogique et de vulgariser la recherche en éducation aux parents et à l’ensemble du personnel pour ainsi rendre l’actualité plus accessible et susciter l’accompagnement et l’engagement parental.

Des communications seront envoyées prochainement aux parents à cet effet. Également, un référentiel sera déployé pour les enseignants afin de les outiller dans leur développement professionnel. Ce guide, qui a été présenté à des enseignants au cours de son élaboration pour s’assurer de bien répondre à leurs besoins, recensera les pratiques d’enseignement universelles efficaces, les pratiques d’évaluation efficaces et les pratiques efficaces en gestion de classe, et ce, toujours dans le but de contribuer à la réussite des élèves.

Deux nouvelles classes de maternelle 4 ans

Pour la rentrée 2019-2020, la CSP comptera 5 classes de maternelles 4 ans temps plein, soit une nouvelle classe à l’école Le Rocher à Saint-Amable, pour un total de deux, une nouvelle classe à l’école de l'Amitié à Saint-Jean-Baptiste et deux classes à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecœur.