Dans quelques jours, plus de 3 600 jeunes, de la maternelle au secondaire, envahiront les rues de la municipalité dans le cadre de la rentrée scolaire. La Ville de Chambly, en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent, lance une opération de prévention afin de sensibiliser les jeunes et les automobilistes dans le cadre du retour à l’école.

Une attention particulière est orientée vers les automobilistes circulant près des zones scolaires. Un message très précis leur est adressé : Soyez attentifs, leur sécurité est entre vos mains !

Les policiers seront sur place pendant la rentrée afin de rappeler aux jeunes et aux parents l’importance de respecter la signalisation et d’être attentifs sur la route. Le Service d’incendie de Chambly visitera certaines écoles où des dépliants seront remis aux automobilistes et aux enfants marcheurs pour les sensibiliser aux bonnes règles de conduite, contribuant ainsi à la sécurité de tous.

La Ville de Chambly peut compter sur une quinzaine de brigadiers scolaires pour assurer la sécurité de certaines intersections situées dans les corridors scolaires. Ils jugent de l’état de la circulation et choisissent le moment opportun pour autoriser la traversée de la rue. Il est important de rappeler aux automobilistes que, selon le Code de la sécurité routière, les brigadiers possèdent un statut particulier dans l’accomplissement de leurs tâches et que toute personne, malgré une signalisation contraire, doit obéir à leurs ordres.

Les membres du Service d’incendie de Chambly et de la Régie intermunicipale de police Richelieu – Saint-Laurent, souhaite une excellente rentrée scolaire en toute sécurité à tous les écoliers et leurs parents.