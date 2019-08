Une journée d’ateliers pour acquérir les techniques élémentaires de secourisme

Le dimanche 15 septembre, la Ville de Carignan prêtera ses locaux à l’organisme Secourys afin de permettre aux jeunes Carignanoises et Carignanois âgés de 11 à 15 ans (ou 6e année et plus) d’acquérir les techniques élémentaires de secourisme et les techniques nécessaires pour prendre soin des jeunes enfants.

Le cours au coût de 40 $ (payables sur place le jour de la formation) sera donné au Centre multifonctionnel de Carignan, situé au 1555, rue de l’École.

Durant les huit (8) heures d’enseignement, les participants apprendront à s’occuper des enfants de divers groupes d’âge, à prévenir les urgences et à intervenir auprès d’eux en cas de besoin. Ils recevront également une formation pour se promouvoir en tant que gardiens auprès de parents/clients éventuels.

Inscrivez-votre enfant d’ici le dimanche 15 septembre (premier arrivé, premier inscrit!) en ligne à secourys.com/gardien-averti, ou faites parvenir son nom et numéro de téléphone par courriel à [email protected] ou par message texte au 514 777-6968. L'inscription sera confirmée par un formateur de Secourys par courriel ou par téléphone dans les 24 heures.