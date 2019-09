De cabine téléphonique...à boîte à livres!

Une boîte à livres pas comme les autres a récemment fait son apparition au parc de la Mairie à Chambly. Celle-ci est une ancienne cabine téléphonique de style anglais, présente dans le paysage du Vieux-Chambly jusqu'au début des années 2000, avant qu'elle ne soit remisée au garage municipal.

Comment fonctionne-t-elle? Chacun dépose un livre et peut en prendre un autre, en donner un, sans frais, sans inscription, sans obligation. Il s’agit d’un système d’échange convivial, pratique et écologique, fondé sur le civisme, le partage et la confiance. Tous les livres sont bienvenus, pourvu qu’ils soient en assez bon état et qu’ils s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

Récemment, la Ville de Chambly a décidé de donner une seconde vie à ce mobilier urbain en demandant au Service des travaux publics de le transformer en boîte à livres, un concept qui a fait ses preuves puisqu’il est présent à travers le monde.

« Cette initiative s’inscrit dans une optique environnementale. Elle permet de maximiser l’utilisation d’un livre, tout en offrant une nouvelle mission à la cabine téléphonique. De plus, elle encourage les citoyens de toutes les générations à la lecture. Son succès repose principalement sur la participation citoyenne », souligne Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.