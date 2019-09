Découvrez le Guatemala sous un autre angle

Vous avez envie de voyager différemment? D’apprendre à connaître un peuple et son histoire tout en vous impliquant auprès de la communauté? Les stages d’immersion sociale et d’initiation à la coopération internationale organisés par Solidarité Montérégie Amérique Centrale en février 2020 et en juillet 2020 sont pour vous.

Venez avec nous pendant 3 semaines apprendre l’espagnol au Lac Atitlán, découvrir la culture Maya et partager le quotidien de différentes familles qui vous hébergeront en participant à des activités et en contribuant à la réalisation d’un petit projet pour la communauté.

Alors vous avez envie de participer à l’un ou l’autre de ces stages? Venez assister à notre prochaine séance d’information :

Quand : Le dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 16h;

Où : Au Chalet Florence-Viens, 900 rue des Oblats à Richelieu;

Pour qui : Pour tous les curieux et les aventureux souhaitant sortir de leur zone de confort! (18+);