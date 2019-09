La Maison amérindienne : la destination pour les journées pédagoques

À l’occasion des journées pédagogiques, La Maison amérindienne vous invite à un voyage culturel d’un océan à l’autre afin de découvrir quelques-uns des nombreux peuples autochtones du Canada. Pour se faire, une programmation toute spéciale de journées d’activités offertes aux enfants de 6 à 12 ans vous est proposée tout au long de l’année scolaire.

Le 20 septembre, les enfants commenceront leur odyssée dans la région de la rivière Saint-Jean du Nouveau-Brunswick où ils découvriront le Peuple de la belle rivière. Ici, ils apprendront les différentes techniques de chasse et de pêche employées par les Malécites et confectionneront une œuvre de perles. De plus, les enfants seront instruits à l’histoire politique et sociale de ce peuple. Enfin, les contes et les légendes seront aussi au rendez-vous.

Par la suite, le voyage continuera avec:

les Abénakis d’Odanak le vendredi 25 octobre 2019;

les Ojibwés du centre du Québec et des Grands Lacs le jeudi 21 novembre 2019;

les Cri des Plaines du Manitoba le vendredi 22 novembre 2019;

les Inuits dans les terres glacées du Grand Nord le lundi 27 janvier 2020;

les Dénés des Territoires du Nord-Ouest le lundi 17 février 2020;

les Tlingits du Yukon le mardi 18 février 2020;

les Haïdas de la Colombie-Britannique le vendredi 5 juin 2020.

Ces journées permettent aux enfants d’approfondir plusieurs domaines d’apprentissage dont l’environnement, l’histoire et l’art dans un lieu muséal où se côtoient nature, art et patrimoine.

Un service de garde est disponible en début et en fin de journée, soit de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h. Afin d’effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec La Maison amérindienne au 450 464-2500 ou à [email protected].