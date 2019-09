Une Chamblyenne met la main sur 110 500$ à La Poule au oeufs d'or

En bref Loterie : La Poule aux œufs d’or

Date de l’émission : 29 août 2019

Lot remporté : 110 500 $

Lieu de résidence de la gagnante : Chambly, Montérégie Statistiques Depuis 1993, La Poule aux œufs d’or a : reçu au-delà de 7 400 participants; remis plus de 235 millions de dollars. Parmi ces chanceux, plus de 1 500 personnes provenant de la Montérégie ont gagné plus de 47,8 millions de dollars à la télévision.