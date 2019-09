Le collège Charles-Lemoyne marchera pour le climat le 27 septembre

Devant l’urgence climatique, les élèves du Collège Charles-Lemoyne vont se mobiliser le vendredi 27 septembre prochain en prenant part à une marche de près de 5 km. Celle-ci se déroulera dans le quartier du campus de Ville de Sainte-Catherine de 15 h 15 à 14 h 30, et dans les rues de Saint-Lambert de 9 h 45 à 11 h 15.



En plus d’apporter un lunch zéro déchet, les élèves sont invités à se vêtir de blanc ou de vert pour représenter la paix et le souhait de rendre la planète plus propre. Un arbre sera planté sur le terrain du campus de Ville de Sainte Catherine afin de marquer cet événement.



Les élèves de l’Académie internationale Charles-Lemoyne prendront aussi part au mouvement en recevant les élèves du Collège Charles-Lemoyne sous une haie d’honneur avant leur marche. Une chanson est aussi en préparation pour cet événement.



C'est ainsi qu'ils rejoignent le mouvement de la grande région montréalaise initié par la jeune militante Greta Thunberg pour agir sur le climat. Avec une mission importante : « Former des jeunes prêts à relever les défis de leur génération », le collège souhaite s’impliquer activement.