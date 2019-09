Matthew Dubé sollicite un troisième mandat dans Beloeil-Chambly

Matthew Dubé a déposé officiellement son acte de candidature pour l’élection du 21 octobre. Il sollicite un troisième mandat comme député fédéral de Beloeil-Chambly.

« Au cours des huit dernières années, j’ai défendu vigoureusement les intérêts de Belœil–Chambly. Les gens m’ont vu sur le terrain et me témoignent beaucoup de reconnaissance en voulant renouveler mon mandat », a affirmé M. Dubé.

Entouré de sa famille, le député sortant s’est adressé à de nombreux citoyens venus lui démontrer leur soutien, lors de l’ouverture officielle de son local de campagne, situé au 1685 avenue Bourgogne à Chambly.

« Beloeil-Chambly c’est chez moi! J’ai établi de solides relations avec les municipalités, les organismes et tous les citoyens qui me permettent de bien connaître les dossiers et d’obtenir des résultats concrets. C’est dans cet esprit de collaboration que je désire poursuivre mon mandat. », a déclaré Matthew Dubé.

Matthew Dubé profite de la campagne électorale pour rencontrer les citoyens et les organismes afin de mettre de l’avant ses propositions. « Que ce soit en matière d’environnement, d’inégalités sociales ou d’iniquité fiscale, je vais continuer de me battre pour les gens de Beloeil-Chambly », a conclu M. Dubé.

Les gens qui souhaitent en connaître davantage sur Matthew Dubé et sur la plateforme électorale du NPD sont invités à visiter le site web matthewdube2019.npd.ca ou à le suivre sur sa page Facebook: fb.com/matthew.dube