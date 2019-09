La Ville de Chambly officialise la fin des travaux du Centre sportif Robert-Lebel

La Ville de Chambly procédait récemment à la visite du Centre sportif Robert-Lebel avec les médias locaux, marquant du même coup la fin des travaux majeurs effectués pendant la période estivale.

En somme, ces travaux ont permis le changement du système de réfrigération, le remplacement de la toiture et le système d’alimentation d’air neuf.

« Le Centre sportif Robert-Lebel constitue une véritable institution dans le paysage chamblyen, depuis près de 50 ans. Il fait partie de l’histoire des gens d’ici. Ayant le privilège d’avoir des installations sportives à notre disposition, nous nous devons de les entretenir, de les mettre à jour et surtout, de s’assurer qu’elles respectent bien les normes de l’industrie et les normes environnementales » précise Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.

Coûts et subventions

Les travaux ont été réalisés en deux phases. La première, au coût de 1,7 million $ et la seconde au montant de 4 millions $, totalisant 5,7 millions $.

Rappelons que la Ville de Chambly a bénéficié d’un montant global de quelque 2 millions $, grâce à une subvention de 966 000 $ attribuée dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22; une subvention de 121 939 $ allouée par le ministère des Ressources naturelles, dans le cadre du programme ÉcoPerformance; de même qu’un montant de 925 000 $ provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.

Le programme de remplacement des systèmes de réfrigération assure la pérennité et la fonctionnalité des installations existantes, ainsi que leur mise aux normes; favorise l’engagement de l’ensemble de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif; contribue à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre les changements climatiques.

À propos du Centre sportif Robert-Lebel

Construit en 1972, cet aréna accueille annuellement quelque 1100 joueurs et patineurs issus de clubs, de ligues et d’organismes sportifs, avec 80 heures de glace par semaine, à raison de 34 semaines par saison (de la fin août à la mi-avril), totalisant 2720 heures par année. Plusieurs activités d’envergure s’y déroulent, notamment le Tournoi Pee-Wee (depuis 25 ans), l’Échange Chambly-Revere (depuis 47 ans) et la Revue annuelle sur glace du Club de patinage artistique de Chambly (depuis 47 ans).