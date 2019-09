Quatre collectes de feuilles mortes prévues à Carignan cet automne

Quatre collectes de feuilles mortes et de résidus verts cet automne sont organisées : les deux premières auront lieu les jeudis 10 et 24 octobre et les deux suivantes, les jeudis 7 et 21 novembre.

Les résidus verts sont les résidus qui proviennent des aménagements paysagers ou des potagers. En cette période automnale, il s’agit davantage de feuilles mortes et de résidus de nettoyage et de fermeture de jardin. Ces résidus font l’objet de collectes spéciales, car les feuilles mortes n’ont aucune valeur organique et si elles sont déposées dans les ordures ménagères, leur décomposition dans les sites d'enfouissement produira des gaz à effet de serre, nocifs pour la santé et responsables des changements climatiques.

Contenants recommandés

Les contenants recommandés par la Ville pour les collectes de résidus verts sont (dans l'ordre) : les sac spécialement fabriqués à cet usage et que l'on trouve dans plusieurs commerces, les contenants rigides réutilisables munis de poignées et avec couvercle étanche, d'un volume similaire aux poubelles utilisées pour les ordures ménagères et d’un poids maximal de 25 kg (55 lbs), les boîtes de carton, bien qu’elles s'endommagent facilement sous la pluie, et finalement, les sacs de plastique biodégradable transparents ou oranges.

Des matières à éviter

Il est très important ne pas joindre d’autres matières comme :

• les résidus alimentaires (notamment les restes de table);

• la litière d’animaux;

• les souches et les troncs d’arbre;

• les branches.