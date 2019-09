2e Jeux Nord-Américains Policiers-Pompier: 1500 participants cet été à Longueuil

Du 14 au 18 août 2020, plus de 1 500 agents de la paix, pompiers, militaires des Forces armées, douaniers et ambulanciers, s’affronteront dans plus de 30 disciplines sportives à l’occasion des deuxièmes Jeux Nord-Américains. C'est ce jeudi à Longueuil qu'était officiellement dévoilé les détails entourant l'événement dont le porte-parole est l'homme fort bien connu, Hugo Girard.

Au cours de cette compétition sportive, des agents de la paix et de la Fondation des pompiers du Québec uniront leurs efforts au profit de la Course au flambeau afin de venir en aide aux grands brûlés.

« J'ai accepté avec plaisir et fierté d’être le porte-parole des 2e Jeux Nord-Américains Policiers-Pompier car mon attachement pour mon métier est toujours très présent même si je ne le pratique plus. L'impact de ceux qui servent est très important dans notre société et de pouvoir contribuer au rayonnement de ces jeux ainsi qu'au rapprochement avec les citoyens me rend particulièrement fier » , indique le principal intéressé.

La programmation sportive de même que les sites de compétitions retenus seront dévoilés en présence de plusieurs agents de la paix et de pompiers accompagnés des représentants de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés et d’Olympiques spéciaux Québec.

Tous sont invités à venir faire leur marque, seuls ou en équipe dans plusieurs disciplines telles que le golf, la natation, le crossfit, la course de 10 km, le hockey sur glace et la balle lente. Des milliers de spectateurs sont attendus aux compétitions afin d’encourager les athlètes policiers, pompiers et représentants de la sécurité publique du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, ainsi que des états du Maine, du New Hampshire, du Vermont, du Massachussetts, de New York et de plusieurs autres pays.

De plus, les 15 et 16 août 2020 se tiendra au Colisée Jean-Béliveau un grand week-end d’activités spectaculaires et gratuites : Compétitions de pompier ultime, de maître-chien, de patrouilleur moto et plusieurs autres. Cuisine de rue, musique et démonstrations de toutes sortes permettront au grand public d’assister à des prouesses remarquables dans une ambiance festive et colorée