Des fermetures de nuit de l’autoroute 10 en direction Est pour cause de travaux

Le ministère des Transports a annoncé que la poursuite des travaux de réparation de chaussée entraînera des fermetures de nuit de l’autoroute 10 en direction Est, à Carignan et à Chambly aujourd'hui puis les 1er, 2 et 3 octobre, de 22 h au lendemain à 5 h.

La fermeture de l’autoroute 10 en direction Est est complète, entre l’autoroute 35 et la route 133. Le chemin de détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement les déplacements, il est possible de trouver toutes les informations sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Il est possible de suivre les événements sur la page Facebook des Transports du Québec ou via son fil Twitter.