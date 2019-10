Sécurité au travail: le conférencier Jonathan Plante a sensibilisé les jeunes

Récemment, Jonathan Plante était présent à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot

afin de rencontrer les étudiants de l’École professionnelle des métiers dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu en compagnie d’intervenants de la CNESST.

C'est la sixième année consécutive que Jonathan Plante, un charpentier-menuisier devenu paraplégique après une chute de hauteur sur un chantier de construction, participe à la tournée de sensibilisation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et les cégeps du Québec.

À cette occasion, il présente une conférence dans laquelle il livre un témoignage touchant et

percutant. Il souhaite ainsi provoquer une réflexion pour sensibiliser les futurs travailleurs aux

risques et aux conséquences des accidents du travail.

Les jeunes, plus vulnérables du fait de leur place de "nouvel employé"

Au cours de la tournée effectuée en 2018, Jonathan Plante a sensibilisé plus de 4 700 jeunes aux conséquences d’un accident du travail. Chaque jour, au Québec, 31 jeunes sont victimes d’un accident du travail. Les 24 ans et moins sont particulièrement à risque de subir un accident du travail, d’abord parce qu’ils présentent une mobilité élevée en emploi. Se trouvant plus souvent dans la position de « nouvel employé », les jeunes sont ainsi plus vulnérables.

La plupart du temps, les emplois occupés par les jeunes travailleurs présentent plus souvent un cumul de contraintes physiques (manipulation de charges lourdes, travail répétitif, etc.) et d’organisation (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.) ce qui entraîne un plus haut risque de blessures au travail.

Les jeunes que Jonathan Plante a rencontré sont essentiellement de jeunes étudiants du niveau

secondaire. Le conférencier a confirmé que le message frappe toujours aussi fort et que les jeunes sont toujours très intéressés par ses propos. Depuis cinq ans, la tournée de sensibilisation de la CNESST a permis de rejoindre près de 29 000 élèves aux quatre coins de la province.

" En 2007, alors que j’étais charpentier-menuisier, j’ai été victime d’un accident de travail qui m’a privé de l’usage de mes jambes. Je voulais trouver une façon de me servir de ce qui m’arrivait pour faire en sorte que ceci n’arrive pas aux autres. C’est en 2010 après mes études universitaires en administration des affaires que j’ai débuté ma carrière de Conférencier et Consultant SST et ce fût une révélation. J’ai découvert que j’avais quelque chose à dire dans un format qui me représentait, c’est-à-dire de façon simple, directe et sans dentelle.

Depuis mon accident je suis paraplégique et je me déplace en fauteuil roulant. Le but de mes interventions au sein des organisations est de PROVOQUER une réflexion. Je ne peux pas prendre les gens par la main et faire les gestes à leur place, mais je peux les amener à le faire pour les bonnes raisons. Après plus de 300 conférences en Santé et Sécurité au Travail j’ai rencontré plus de 30 000 individus à travers le pays et les résultats sont incroyables."

Pour connaître le contenu de la conférence de Jonathan Plante, suivre ce lien.