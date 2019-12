Un appel de projets en arts visuels a été lancé par la Ville

Il est possible pour les artistes souhaitant exposer leurs projets d’art visuel de soumettre leur candidature pour l’une ou l’autre des expositions présentées au Corps de garde du Lieu historique national du Fort-Chambly ou au Pôle culturel de Chambly. Les dates d’exposition seront à confirmer lors du choix des artistes sélectionnés.

Les techniques acceptées sont l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, le fusain, le crayon, le pastel, l'encre, les techniques mixtes, l'estampe et la photographie. Les tableaux doivent être encadrés ou créés sur toile galerie, prêts pour l’accrochage. La surface d’exposition compte 24 panneaux de 84 po X 36 po (Corps de garde du lieu historique national du Fort-Chambly) ou environ 60 pieds linéaires (Pôle culturel de Chambly).

Date limite de dépôt : le 24 janvier 2020

Les artistes ou collectifs souhaitant soumettre leur candidature doivent transmettre leur projet d’exposition et leur curriculum vitae, accompagnés d’une dizaine de photographies en couleurs des œuvres proposées avant le vendredi 24 janvier 2020 à [email protected] ou par la poste à l'adresse suivante : "Appel de projets en arts visuels - Service loisirs et culture (au 56, rue Martel à Chambly J3L 1V3)."

L’envoi des documents par courriel est préférable, mais pour l'option de l'envoi postal et pour un retour des documents, il faut prévoir une enveloppe affranchie. Plus d'informations au service loisirs et culture, au 450 658-1778.