Le bulletin municipal L'Écluse devient plus écolo

La Ville de Chambly apporte des changements importants au bulletin municipal L’Écluse pour l’année 2020, notamment en ce qui a trait à l’impression et la distribution, et ce, afin d’appliquer de bonnes pratiques environnementales.

Bien que la Ville continue à produire cinq parutions annuellement, celles-ci seront imprimées à seulement 1000 exemplaires, lesquels seront répartis en cinq points de distribution : au Centre administratif et communautaire, à la mairie, à la bibliothèque, au Centre sportif Robert-Lebel et au Centre des aînés de Chambly.

Plus de bulletin à la porte

Les citoyens ne recevront plus le bulletin à la porte. Ils seront plutôt encouragés à consulter la publication et à s’abonner en ligne, pour la recevoir par courriel, et ce, par le biais du site de la Ville, sous la rubrique bulletin municipal L’Écluse. Il est à noter que le Service des communications et du protocole mettra à profit l’ensemble de ses outils de communication, afin de diffuser l’information et continuer à bien informer la population.

Qui plus est, ces mesures environnementales permettront d’économiser quelque 2 400 000 feuilles de papier annuellement, de même que les coûts liés à l’impression et à la distribution. Ces gestes concrets s’inscrivent dans la même veine que le conseil sans papier, visant à limiter la surutilisation de cette ressource.

Pour toute information à ce sujet, il est possible de communiquer avec la Ville de Chambly au 450 658-8788.