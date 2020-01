Canal-de-Chambly: cet hiver, plantation d’arbres et verdissement

À la suite des travaux au printemps prochain, 70 nouveaux arbres seront plantés. Les quelques arbres existants, qui ont poussé de façon spontanée au fil des années, seront enlevés pour faire place à des essences plus nobles. Ainsi, un enlignement de chênes rouges, de chênes blancs, de bouleaux jaunes et de cerisiers tardifs viendra offrir un nouveau verdissement sur cette berge. Les arbres seront plantés à une distance de 14 mètres les uns des autres, permettant de maintenir une vue intéressante sur le canal et la rivière.

L'organisme Covabar a participé au projet avec une mission de sauvetage des poissons dans cette portion du canal. La structure travaille à la valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu. Les coûts de ce projet de stabilisation des berges du Canal-de-Chambly sont partagés entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Parcs Canada.

