Jean-François Roberge honore l’implication de Paul-Henri Hudon

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, a honoré Paul-Henri Hudon pour son implication au sein de la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly, le 10 février dernier.

C’est au Pôle culturel de Chambly que plusieurs invités se sont réunis pour féliciter M. Hudon et lui rendre hommage.

« En plus de lui reconnaître une mémoire exceptionnelle, les nombreuses personnes qui l’ont côtoyé veulent lui dire un grand merci et souligner sa générosité, sa patience et sa grande disponibilité. Tous ont apprécié ses grands projets de mise en valeur du patrimoine de l’histoire de la seigneurie de Chambly», souligne Laurent Turgeon, membre du comité de la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly.

Le député de Chambly a profité de ce moment pour rendre hommage au travail de M. Hudon.

« Nous sommes tous des fervents de l’histoire québécoise et chamblyenne à travers la plume et les mots de M. Hudon. Il a ce don de nous partager sa passion et de nous captiver. Je le remercie pour son implication et pour tout le travail accompli pour notre patrimoine.»

M. Roberge a également offert une médaille de l’Assemblée nationale à M. Hudon pour souligner son travail remarquable.

« Je suis vraiment très ému. Je ne m’attendais pas à une mention comme celle-là. Avec tous ces hommages, j’ai le cœur vraiment rempli », a mentionné Paul-Henri Hudon.

M. Hudon sera également nommé à l’Assemblée nationale, le 31 mars prochain, lors d’une déclaration solennelle dans le Salon bleu.

Parcours inspirant

Paul-Henri Hudon a enseigné l’histoire dès 1965 au niveau secondaire. Il a commencé sa carrière à Lévis puis à Verdun, de 1966 à 1997. C’est en 1972 qu’il s’est établi à Chambly. Entre 1987 et 1991, il a exercé la fonction de Conseiller municipal à Chambly. Membre de plusieurs sociétés d'histoire et de généalogie, de 1991 à 1993, il préside Héritage Chambly, association qui collabore avec le lieu historique national du Fort Chambly.

En février 2000, il devient membre de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly. Il effectue alors des recherches sur l'histoire de Chambly, particulièrement sur le patrimoine bâti et naturel ainsi que dans le domaine industriel.

À maintes reprises, il est récipiendaire de prix au concours Percy-W. Foy. Il s’est distingué par sa recherche sur la navigation des bateaux à vapeur sur le Richelieu, au milieu du 19e siècle. L’entretien de Monsieur Paul-Henri Hudon portait sur le dragage et la canalisation du Richelieu et en particulier sur l’origine de ce barrage dressé en 1938-39.

En 2019, la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly a fêté ses 40 ans d’existence. Après plus de 20 ans d’implication, M. Hudon a annoncé qu’il quittait l’organisme en décembre dernier. C’est René Fournier qui reprend le flambeau.