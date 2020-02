Emplois d’été : plus de 130 postes à combler à Chambly

La Ville de Chambly offre plus de 130 postes pour les étudiants pendant la période estivale.

Elle recherche des jeunes dynamiques et motivés souhaitant vivre une aventure formidable, en plus d’acquérir une expérience enrichissante et de développer des relations.

Les postes proposés permettent d’amorcer ou de poursuivre leur développement dans le monde du travail tout en réalisant des défis stimulants.

Voici quelques exemples de postes offerts : animateur, surveillant nautique ou à vélo, préposé à l’entretien des parcs et des espaces verts, appariteur, etc.

Les détails des différents postes et les critères d’admissibilité sont disponibles par le biais de la section Offres d’emploi du site ville.chambly.qc.ca, de même que dans l’édition de février du bulletin municipal L’Écluse, qui sera diffusé dès le lundi 17 février.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le vendredi 20 mars.