Ajout de 3 classes de maternelle 4 ans pour la rentrée 2020-2021 à la CSSMI

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) annonce l’ajout de trois nouvelles classes de maternelle 4 ans.

Pour l’année scolaire 2020-2021, ce sera donc un total de 10 classes qui seront offertes au sein de la CSSMI.

Rappelons que les groupes peuvent compter jusqu’à 17 élèves. Voici les écoles où s’ajoutent les classes de maternelle 4 ans à temps plein :

• École Le Rucher (Bois-des-Filion) Le nouveau groupe ouvert à cette école remplace les groupes qui étaient à mi-temps.

• École Le Tandem (Sainte-Thérèse) Le nouveau groupe s’ajoute à celui qui est existant. Deux groupes sont donc offerts à cette école.

• École Notre-Dame (Saint-Eustache)

Les parents intéressés par ce service doivent téléphoner dès maintenant à l’école offrant le service de la maternelle 4 ans afin de procéder à l’inscription de leur enfant pour la prochaine rentrée scolaire. Rappelons que la priorité d’inscription est accordée à l’élève résidant dans un milieu défavorisé reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Mentionnons qu’il est aussi possible d’inscrire son enfant dans l’un des groupes déjà existants : écoles des Perséides (Pointe-Calumet), Saint-Pierre (Sainte-Thérèse), Curé-Paquin et Village-des-Jeunes (Saint-Eustache).