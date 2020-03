Consignes à suivre pour l’isolement à la maison

Le gouvernement du Québec vient de publier des consignes pour les personnes qui seront en isolement dans leur résidence à cause de la COVID-19. Le plus important est que ces personnes ne pourront reprendre leurs activités régulières sans l’avis d’un médecin.

Restez à la maison

Si vous revenez d’un voyage à l’étranger, peu importe le pays ou que vous ressentez des symptômes qui s’apparentent à ceux de la grippe, vous devez rester à la maison.

• N’allez pas à l’école, au travail, au CPE ou à la garderie, ni dans aucun endroit public.

• Pour justifier votre absence au travail, vous pouvez demander un certificat médical auprès d’un médecin.

• N’accueillez pas de visiteurs à la maison.

Désinfectez fréquemment les pièces de la maison

• Demeurez seul dans une pièce de la maison le plus souvent possible et fermez la porte, mangez et dormez seul dans une pièce de la maison.

• Évitez le plus possible d’être en contact avec les autres personnes de la maison.

Portez un masque

Le port du masque est recommandé pour les personnes soupçonnées d’être atteintes de la COVID-19 et avant de vous diriger vers un établissement médical, appelez Info-Santé 811.

Couvrez votre toux et vos éternuements

Tout comme lorsque vous avez une grippe, vous devez utiliser un mouchoir en papier pour tousser, vous moucher ou éternuer. Par la suite, assurez-vous de bien vous laver les mains avec du savon.

• Si vous n’avez pas de mouchoir en papier, toussez ou éternuez dans le creux de votre coude.

Lavez vos mains souvent

Un lavage de main efficace doit durer au moins 20 secondes.

• Utilisez un essuie-tout ou une serviette réservée pour sécher vos mains.

• S’il n’y a pas d’eau et de savon disponibles, utilisez un produit antiseptique pour les mains à 70 % d’alcool.

• Lavez aussi vos mains avant de manger, après être allé à la toilette et chaque fois que les mains semblent sale.

• Si vous avez un animal, lavez-vous les mains avant et après l’avoir touché.

Ne partagez pas vos objets personnels

Tout ce que vous touchez ne doit pas être partagé.

• Lavez votre vaisselle et vos ustensiles avec de l’eau et du savon après utilisation ou placez-les dans le lave-vaisselle.

Surveillez vos symptômes

Les symptômes sont : fièvre, toux, essoufflement, difficulté à respirer ou douleur à la poitrine, diarrhée ou vomissements importants, fatigue inhabituelle importante.

De l’aide psychosociale

Vous pouvez recevoir un service de consultation téléphonique psychosociale avec Info-Social 811, 24h, 7 jours sur 7 si vous vivez du stress, de l’anxiété, des réactions émotives qui perdurent, un sentiment de panique, des idées qui tournent sans arrêt dans votre tête, cela vous envahit et vous fait peur.

Si un de vos proches doit vous aider dans vos activités quotidiennes (par exemple : vous aider à manger, aller à la toilette, vous déplacer dans la maison, etc.) Idéalement, c’est toujours la même personne qui devrait vous aider. Cette personne doit être en bonne santé, elle ne doit pas avoir de maladie chronique (diabète, asthme, etc.), elle ne doit pas être en traitement pour un cancer ou prendre plusieurs médicaments.

Recette de désinfectant

Pour désinfecter, préparez un mélange contenant 1 partie d’eau de Javel domestique (5 %) et 9 parties d’eau (ex. : 1 tasse d’eau de Javel et 9 tasses d’eau).

Pour toutes questions vous pouvez vister le site internet du gouvernement : www.quebec.ca/coranavirus ou appeler au 1 877 644-4545.

Si vous croyez avoir des symptômes, appelez immédiatement Info-Santé au 811.