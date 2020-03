Les écoles fermées demain, sauf pour le personnel administratif

Demain, vendredi 13 mars, en raison du contexte de la COVID-19, tous les établissements scolaires seront fermés. L'information a été confirmée ce soir par les commissions scolaires de Riverside et des Patriotes. Les employés des centres administratifs et les cadres d'établissement sont toutefois tenus de se présenter au travail.



Toutes les écoles et tous les centres de formation et les services de garde sont fermés. Les formation de la commission scolaire sont annulés.

En revanche, les centres administratifs demeurent ouverts. Ainsi, le personnel des services administratifs est appelé au travail.



L’objectif est de prendre le temps requis pour mettre en place les récentes consignes ministérielles pour la continuité des services.