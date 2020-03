Exo déploie des mesures supplémentaires de prévention

Exo tient à informer sa clientèle qu’elle déploie des mesures supplémentaires de prévention et de nettoyage dans ses équipements en lien avec l’épidémie de COVID-19.

Ainsi, Exo mettra en place, dans les prochains jours, des mesures de nettoyage additionnelles. L’ensemble des trains d’exo feront l’objet d’un nettoyage quotidien des surfaces de contact (sièges, barres d’appui, boutons d’ouverture des portes, toilettes à bord des trains, poignées, etc.) les jours de semaine. Exo procédera également à l’application d’un produit antimicrobien à action de longue durée sur l’ensemble de ses trains dans les prochains jours.

« Nous comprenons la directive du gouvernement du Québec voulant que les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes soient interdits, mais pour l’instant, nos services, de train, d’autobus et de transport adapté, fonctionnent comme à l’habitude. Nos équipes suivent avec attention l’évolution de la situation et se tiennent prêtes à mettre en place toute mesure jugée appropriée par les autorités de santé publique », indique Catherine Maurice, Conseillère – Relations médias chez Exo.

L’organisation est présentement en communication avec ses fournisseurs de service d’autobus afin d’augmenter la fréquence de nettoyage des surfaces de contact dans les autobus utilisés par les services d’exo.

Collaboration de chaque usager

Exo tient également à rappeler que chaque usager du transport collectif peut contribuer aux mesures de prévention en s’assurant de respecter les consignes d’hygiènes énoncées par les autorités de santé publique telles que se laver les mains fréquemment, éviter de toucher son visage, tousser ou éternuer dans le creux de son bras et rester à la maison lorsque des symptômes de grippe se présentent.

Rappelons que la direction de la santé publique a réaffirmé que le risque de contracter la maladie COVID-19 demeure très faible dans les transports en commun.