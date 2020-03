COVID-19 : vous devez vous isoler ? Voici les consignes

Vous vous retrouvez en isolement, car vous avez des symptômes de la COVID-19 ? Le gouvernement du Québec donne plusieurs directives pour mieux vous guider.

Interdiction de sortir de la maison

La seule raison qui vous autorisera à sortir de votre demeure si vous êtes en cas d’urgence. Évitez tous les lieux publics (épiceries, magasins, etc.). Si cela vous est possible, faites livrer votre nourriture à votre porte directement.

Tous vos rendez-vous médicaux non urgents devraient être reportés. Avant tout déplacement vers l’hôpital ou une clinique, contactez le service Info-Santé 811. Vous devez indiquer à l’infirmière que vous êtes en isolement et n’utilisez pas les transports en commun.

N’approchez jamais vos membres de la famille

Vous devez rester seul dans une pièce fermée le plus souvent possible. Mangez et dormez seul.

Si vous sortez de la pièce, portez un masque et respectez la distance de deux mètres avec les membres de votre famille. Ils devraient d’ailleurs porter aussi un masque.

Si vous possédez plus qu’une salle de bain, gardez-en une pour la personne contaminée. Aucun visiteur dans la maison, sauf si c’est votre aidant naturel.

Si une personne vous assiste dans vos activités quotidiennes – aller à la toilette, vous déplacer, vous aider à manger, etc., cela devrait toujours être la même. Elle ne doit pas être malade elle-même. Elle doit mettre un masque, des gants jetables et se laver régulièrement les mains.

Ne partagez aucune chose

Les mouchoirs jetables sont conseillés si vous toussez ou éternuez, et vous devez les jeter immédiatement dans une poubelle munie d’un couvercle. Le lavage de main est essentiel.

Pour sécher vos mains, utilisez du papier jetable ou d’avoir une serviette utilisée uniquement par la personne infectée.

Évitez tout partage des objets du quotidien : vaisselle, ustensiles, vêtements, etc. Après un repas, votre vaisselle devrait être lavée immédiatement ou placée dans le lave-vaisselle.

Nettoyez et désinfectez régulièrement

Tous les objets que vous touchez doivent être lavés au moins une fois par jour.

Les endroits qui vous servent en isolement devraient être nettoyés par vous-même. Un mélange composé d’une partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau peut être utilisé pour la désinfection.

Un autre membre de la famille peut laver les autres endroits en portant des gants jetables, éviter le contact direct avec les vêtements souillés de la personne isolée, éviter de se toucher le visage et se laver régulièrement les mains.

Aérer votre demeure le plus souvent possible en ouvrant une fenêtre.

Surveillez l’évolution de vos symptômes

Même si vous êtes mis en isolement de manière préventive, prenez votre température chaque jour, à la même heure. Un thermomètre devrait vous être réservé ou désinfecté après chaque utilisation.

Les symptômes à surveiller sont : la fièvre, la toux, l’essoufflement, les douleurs à la poitrine, la diarrhée, les vomissements importants et la fatigue inhabituelle.

Si ces symptômes apparaissent ou s’aggravent, contactez Info-Santé 811.

Pour toutes questions vous pouvez visiter le site internet du gouvernement : www.quebec.ca/coranavirus ou appeler au 1 877 644-4545.