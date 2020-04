Le CISSS de la Montérégie-Est recrute de manière virtuelle

Dans le contexte actuel de la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est rebondit et saisit l’opportunité d’innover dans sa façon de recruter. La troisième édition de ses journées « Blitz » de recrutement prévue ce mois-ci est ainsi remplacée par un processus de recrutement 100% virtuel, et ce, en tout temps.

Par son caractère novateur, le CISSS de la Montérégie-Est a rapidement mis en place un processus de recrutement simplifié, rapide et tout aussi rigoureux qu’à son habitude. Les candidats peuvent dès maintenant et en tout temps postuler en ligne sur www.recrutementcisssme.com et réserver leur entrevue virtuelle le jour même.

Un agent conversationnel (messagerie instantanée) a été implanté à même le site web afin que les candidats puissent échanger directement avec un membre de l’équipe.

Plusieurs titres d’emploi sont disponibles pour tous dans différentes catégories :

- personnel soignant (infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, inhalothérapeute),

- personnel de soutien (aide de service, préposé à l’hygiène et salubrité, préposé aux services

alimentaires, cuisinier, aide-cuisinier, agente administrative, etc.),

- personnel en protection de la jeunesse (éducateur, moniteur en éducation, agent d’intervention,

travailleur social, agent de relations humaines, criminologue, psychoéducateur, etc.),

- intervenant psychosocial,

- gestionnaire et plusieurs autres.

Le CISSS de la Montérégie-Est emploie près de 13 000 employés dans plus d’une cinquantaine d’installations, dont trois hôpitaux, 16 CLSC, 15 centres d’hébergement et 19 installations dédiées aux jeunes en difficulté.