66 cas de COVID-19 confirmés au RLS Champlain en date du 31 mars

Au cours des derniers jours, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a dévoilé le nombre de cas de COVID-19 sur son territoire. Si l’on additionne les données pour les RLS Pierre-Boucher et Champlain, on peut confirmer que le chiffre monte à 134 personnes atteintes.

Notons qu’il est fort possible que le nombre de cas ait augmenté au moment d’écrire ces lignes puisque ces statistiques datent du 31 mars à 21h.

La première place du palmarès est occupée par le RLS Pierre-Boucher et le RLS de Jardins-Roussillon qui comptent tous les deux 88 cas. Le RLS Champlain en dénombre 66. Le RLS du Haut-Richelieu-Rouville arrive tout juste derrière le précédent avec 59 cas.

Le RLS de Vaudreuil-Soulanges se classe au 5e rang du tableau avec 44 cas positifs. Les RLS de Richelieu-Yamaska et de Pierre-De-Saurel en enregistraient, pour leur part, 40 au total, tout juste devant le Haut-Saint-Laurent-Suroît.

Au moment où ce tableau était rendu public, le lieu de résidence de cinq personnes atteintes de la COVID-19 restait à confirmer.