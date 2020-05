La Fondation Femina offre des produits de désinfection à la Maison Monet-Chartrand

Dans ses efforts de soutien aux différentes maisons d'hébergement accueillant des femmes victimes de violence conjugale à travers la province de Québec, la Fondation Femina s'est mobilisée afin de leur offrir des coffrets de désinfection permettant de prévenir la contamination de la COVID-19. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la maison d'hébergement qui a été desservie est la Maison Hina et à Chambly, c'est la Maison Simone-Monet-Chartrand.

Le coffret comprend 12 bouteilles de produit antiseptique en vaporisateur, 20 chiffons en microfibre de même qu'un galon de produit désinfectant pour les mains.



La mobilisation des bénévoles de la Fondation a permis d'offrir à 10 maisons d'hébergement et deux maisons transitoires des Laurentides, de Laval et de la Rive-Sud de Montréal le matériel nécessaire à la désinfection des aires de vie communes pour permettre aux femmes et aux enfants présents de vivre dans un environnement sécuritaire.



Et puisque la crise actuelle n'est pas terminée et afin d'aider les maisons d'hébergement à se conformer aux demandes émises par la santé publique du Québec, la Fondation, de pair avec l'organisme Les Couzeuzes pourra distribuer plus de 450 masques de protection en tissu à 12 des maisons d'hébergement à qui elle offre déjà son soutien. L'opération se mettra en branle au cours des prochaines semaines.



« Le risque d'augmentation de la violence conjugale en temps de confinement est malheureusement bien réel et les maisons d'hébergement seront appelées au cours des prochains mois à accueillir un grand nombre de femmes et d'enfants aux prises avec cette situation, affirme Linda Petrozza, présidente et fondatrice de la Fondation Femina. La Fondation souhaitait donc offrir son soutien pour leur permettre un accueil des plus sain et sécuritaire ».