Le taux de participation aux études collégiales ou universitaires s'est accru de 34% au Québec depuis 20 ans

Le taux de participation aux programmes d'études collégiales et universitaires des jeunes de 18 à 24 ans s'est accru de 34% au Québec au cours des vingt dernières années, selon le dernier bulletin Indicateurs de l'éducation au Canada, que vient de publier Statistique Canada.

Pour l'ensemble canadien, le taux de participation a augmenté de 29 % pendant la période allant de l'année universitaire 2000-2001 à celle de 2018-2019. Cette augmentation est attribuable à une plus grande proportion de jeunes Canadiens fréquentant l'université (+56 %).

Ce taux universitaire a augmenté dans huit provinces, et la Colombie-Britannique (+84 %), l'Alberta (+69 %) et l'Ontario (+58 %) ont affiché les hausses les plus marquées à ce chapitre.

Alors que le taux de participation aux programmes d'études collégiales était, quant à lui, relativement stable au pays, seul le Québec (+17 %) a enregistré une croissance du taux dans ce secteur pendant cette période.

De même, en 2018-2019, la proportion des 18-24 ans fréquentant une institution post-secondaire québécoise était de 50%.