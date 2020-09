Le ministre Dubé invite à la prudence en ce week-end de la fête du Travail

À la veille du long week-end de la fête du Travail, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a invité la population québécoise à « redoubler » de prudence et à demeurer vigilent dans l'application des mesures sanitaires de protection pour ne pas provoquer des explosions de transmission de la COVID-19.

« Faut vraiment faire attention en fin de semaine pour que cela soit un week-end de réjouissances. Surprenez-nous donc! », a lancé le ministre durant son point de presse tenu depuis l'édifice de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal.

Le message de Christian Dubé vient alors que le Québec a connu une hausse importante des cas positifs au coronavirus, passant en 10 jours de 60 signalements quotidiens à plus de 180.

« Bien sûr, si on a plus de cas, on a plus de chances d'avoir des éclosions. Il faut être prudent pour nos écoles, pour nos professionnels de la santé, pour nos aînés », a essentiellement rappelé le ministre.

Justement, au sujet des écoles, il estime que c'est une « bonne nouvelle » qu'il n'y ait pas eu d'éclosion dans ces milieux avec la rentrée puisque les cas repérés dans une vingtaine d'établissements d'enseignement— sur les plus de 3 000 que compte la province, étaient tous des cas uniques.

L'élu a tenu à remercier la collaboration des parents qui a permis de transmettre les informations rapidement dans les milieux concernés.

Finalement, le ministre est revenu sur l'intention du gouvernement de diffuser dans les prochains jours le portrait quotidien des cas rapportés dans les écoles du Québec.

Il a également abordé les travaux entourant le nouveau système d'alertes régionales, à quatre niveaux. Ce dernier permettra de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé de la population et les impacts des mesures sur la société et l'économie. Des discussions sont en cours avec les différents partenaires et acteurs concernés. Ce système d'alerte sera présenté plus en détail mardi prochain, a indiqué le ministre

Bilan au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 184 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 63 117.

Aussi, un décès est survenu dans les 24 dernières heures, mais le total demeure à 5 767 en raison du retrait d'un décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de deux par rapport à la veille, avec un cumul de 102. Parmi celles-ci, 18 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux. Les prélèvements réalisés le 2 septembre s'élèvent à 19 128, pour un total de 1 721 243.