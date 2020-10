Cégep Édouard-Montpetit: un professeur à la tête de Asphalte Diffusion

Le Cégep Édouard-Montpetit souligne la nomination de Jean-Philippe Côté, professeur, à titre de président du conseil d’administration de l’organisme Asphalte diffusion qui produit le festival Lumifest qui se tient depuis quelques années dans le Vieux-Longueuil.

Dans les dernières années, une collaboration étroite s’est développée entre le programme de Techniques d’intégration multimédia du Cégep, dans lequel enseigne M. Côté depuis près de 14 ans, et le Lumifest. Des étudiants ont notamment participé à l’édition 2018 du festival de projections de fresques lumineuses extérieures. Cette nomination est donc d’autant plus significative pour le professeur qui est également un prolifique artiste visuel. « Je trouve important que le Cégep soit présent dans sa communauté, souligne M. Côté. Je suis très fier de pouvoir y contribuer de différentes façons : à titre de professeur d’intégration multimédia, via les nombreux projets mis en place avec les étudiants du programme ces dernières années, par les stages impliquant nos finissants au sein d’entreprises et d’organismes locaux et maintenant à titre de président d’Asphalte diffusion. »

Un défi de taille pour ce premier mandat

Cette entrée en poste n’a pas été de tout repos pour M. Côté, alors que le coronavirus a empêché que le festival de vidéomapping se déroule dans sa forme habituelle. C’est ainsi qu’est né le Lumifest en cavale qui présente en alternance, jusqu’au mercredi 28 octobre inclusivement, quatre œuvres originales créées spécialement pour l’événement. « Cette formule nous permet de soutenir la culture et les artistes d’ici en ces temps difficiles, tout en respectant les consignes sanitaires, explique M. Côté. C’est un beau pied de nez à ce virus. » Toute la population est invitée à découvrir ces créations uniques mettant en valeur le patrimoine architectural du Vieux-Longueuil.

Collaboration gagnante entre le cégep Édouard-Montpetit et le Lumifest

Le Lumifest est un festival de projections de fresques lumineuses extérieures, forme d’art en plein essor, auquel a participé plus d’une cinquantaine d’artistes ces dernières années. Grâce à une entente entre le Cégep et le Lumifest, les étudiants du programme Techniques d'intégration multimédia pourront bénéficier, lors des trois prochaines éditions du festival, d’un espace réservé pour y présenter leurs œuvres. Une vitrine inestimable pour la relève et les talents émergents qui sont formés au Cégep, en plus de leur permettre de rencontrer de potentiels employeurs et de tisser des liens avec l'industrie.