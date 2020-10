Transport adapté: EXO intégrera les opérations de Handi-bus dès samedi

Dès ce samedi 31 octobre, les opérations de l’organisme à but non lucratif (OBNL) Handi-Bus seront intégrées aux services de transport adapté d’EXO dans plusieurs municipalités de la région. Tous les usagers actuellement desservis par Handi-Bus deviendront alors des clients d’EXO.

Les localités touchées par ce changement sont les suivantes: Chambly, Richelieu, Saint-Mathias-de-Richelieu, Marievlle, Rougemont, Saint-Césaire et Sainte-Angèle-de-Monnoir.

En vertu d'une décision de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la grille tarifaire actuelle et le territoire de desserte de l'ancien organisme Handi-Bus sont maintenus. Dans cette transition, l’objectif est d’abord d’assurer la continuité du service, et ce, sans interruption pour la clientèle. Les équipes des deux organisations ont travaillé ensemble pour que cette intégration s’effectue de la meilleure façon possible. EXO souhaite d’ailleurs remercier les membres du conseil d’administration et de la direction d’Handi-Bus qui ont facilité cette transition et assuré la gestion de l’organisme au cours des dernières années.

« EXO souhaite la bienvenue à la clientèle d’Handi-Bus. Nous nous engageons à être à l’écoute des besoins de nos nouveaux usagers tout au long de cette intégration et à mettre en place les conditions qui faciliteront cette transition. Cette étape importante contribuera à l’amélioration des conditions de déplacement de la clientèle du transport adapté dans la couronne sud », a déclaré Chantal Ratté, directrice du transport adapté chez EXO.

Les clients d’Handi-Bus qui souhaitent en apprendre plus sur les services de transport adapté offerts par EXO sont invités à consulter le site web du transporteur.

Pourquoi ce changement

La création d’EXO en 2017 par le gouvernement du Québec avait pour objectif de faciliter l’organisation du transport collectif dans la grande région de Montréal. Ainsi, EXO est le résultat de la fusion du réseau de trains de banlieue, des 13 organismes de transport collectif et des neuf organismes de transport adapté qui desservaient les couronnes nord et sud de Montréal. Il était prévu que l’intégration des quatre OBNL de la couronne sud se ferait progressivement. Handi-Bus est le deuxième des quatre à intégrer EXO.

Dans les mois et les années à venir, l’intégration des deux autres OBNL qui offrent des services de transport adapté dans la couronne sud de la région métropolitaine permettra de faciliter les déplacements des utilisateurs.