Un nouveau conseil d’administration pour le RSEQ Montérégie

Le Réseau du sport étudiant du Québec en Montérégie pourra compter sur de nouveaux membres dans la composition de son conseil d’administration pour l’année 2020-2021.

Appuyés par la présidente Dominique Dussault, qui entame sa 11e année à la tête de l’instance régionale, les nouveaux membres, élus lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle du 28 octobre dernier, auront le mandat de guider l’organisation dans la relance des activités.

Une année remplie de défis

« On savait que l’année 2019-2020 serait marquante, mais nous n’avions pas imaginé qu’elle le serait autant ! On se souvient, 2019 marquait le 50e anniversaire du RSEQ Montérégie, a rappelé la présidente du conseil d’administration, Dominique Dussault. Toutefois, à ce moment-ci, il est difficile de prévoir ce que sera l’année 2020-2021. On souhaite pouvoir reprendre toutes nos activités comme à l’habitude et faire participer nos jeunes à nos ligues sportives. Ce que nous savons, c’est que nous mettrons tout en place pour que nos athlètes puissent pratiquer leur sport favori en toute sécurité», a-t-elle ajouté.

«Je tiens à remercier tous les membres qui ont choisi de s’impliquer sur le conseil d’administration du RSEQ Montérégie. Cela démontre que nous sommes nombreux à avoir la santé et le développement de nos élèves du primaire et du secondaire à cœur», a conclu Mme Dussault.

Conseil d’administration 2020-2021



Dominique Dussault

Présidente



Pierre Boulerice, vice-président

Membre honoraire



Chantal Côté, trésorière

Secteur secondaire, École secondaire des Timoniers



Steven Caroll

Secteur primaire, École John-Adam Memorial



Marc Gagnon

Secteur primaire, École Saint-Vincent

Dominic Bédard

Secteur secondaire, Collège Charles-Lemoyne



Geneviève Meunier

Secteur secondaire, Collège Saint-Paul



Julie Binette

Secteur secondaire, Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot



Véronique Charbonneau

Secteur collégial, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu



Annie Bélanger

Secteur collégial, Cégep de Valleyfield



Le nouveau conseil d’administration veillera à pourvoir les deux sièges laissés vacants au cours des prochaines semaines.