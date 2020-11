Dernière chance de participer au concours pour l'Halloween

Cette année, la Ville de Chambly a décidé de célébrer l’Halloween, cette fête prisée des petits et des grands, en lançant la campagne Chambly se déguise pour l’Halloween. Les intéressés ont jusqu'à ce soir, 1er novembre, à 23h59 pour participer.

Certains lieux publics et même le logo de la Ville ont été décorés pour créer une ambiance d’Halloween en cette fin de mois d’octobre. Participez au concours Chambly se déguise pour l’Halloween ! pour tenter de gagner l’un des 20 paniers- cadeaux remplis de surprises et friandises. Utilisez le mot-clic #chamblysedeguise pour encourager vos voisins, amis et familles à faire de même.

Concours



Voici les trois façons de participer au concours Chambly se déguise pour l’Halloween !

1: décorez votre domicile;

2: déposez une citrouille décorée au Dépôt à citrouilles à l’entrée extérieure de la

bibliothèque;

3 : trouvez l’un des 10 personnages d’Halloween dispersés en ville;

4 : costumez-vous :



Prenez une photo comme preuve de votre participation et envoyez-là à l’adresse suivante : [email protected] Il est important de mentionner dans votre courriel : votre nom complet, numéro de téléphone et adresse civique.

Règles du concours

1. Le participant doit être un citoyen de la Ville de Chambly;

2. La photo doit être prise à Chambly;

3. La photo doit mettre en valeur la fête d’Halloween;



Pour les autres détails du concours, consultez le site ville.chambly.qc.ca (Halloween 2020).