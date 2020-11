Le CISSS de la Montérégie-Est s'implique dans la création d'un nouveau masque

Après avoir contribué au développement de ce nouveau produit, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annonce l’achat de 15 000 masques N99 réutilisables de la compagnie québécoise Dorma Filtration.

Ce nouveau masque, qui filtre plus de 99% des particules dans l’air, peut être réutilisé au moins une trentaine de fois avant d’être recyclé. Dès avril 2020, le CISSS de la Montérégie-Est a collaboré avec Dorma Filtration dans l’élaboration de ce nouveau produit qui contribuera à répondre aux besoins de protection des travailleurs de la santé et bien plus.

Le projet, coordonné par Sarah Bourque, adjointe à la direction des services logistiques, a fait en sorte que notre établissement a participé aux essais d’ajustement respiratoire en plus de mettre à profit l’unité de

retraitement de dispositifs médicaux pour effectuer certains tests de nettoyage et désinfection des masques.



«L’achat de ces masques réutilisables et écologiques est en parfaite cohésion avec notre vision et tous nos efforts en matière de santé environnementale. Nous sommes fiers d’avoir contribué au développement de ce produit conçu et fabriqué chez nous», indique Louise Potvin, PDG du CISSS de la Montérégie-Est.

«Nous sommes très reconnaissants de tout le soutien et des diverses actions menées par le CISSS de la Montérégie-Est dans ce projet. L’équipe de gestion, de la stérilisation, de santé et sécurité ainsi que tous ceux qui ont fait les fit tests ont grandement contribué dans notre démarche», ajoute le Dr René Caissie, pdg et cofondateur de Dorma Filtration.