Formation gratuite pour mieux gérer le stress en temps de crise offerte dans la région de la Montérégie-Est

Depuis juin, les Agricultrices du Québec (AQ) offrent gratuitement une série conférences-discussions qui répond aux questions des productrices et producteurs agricoles et qui offre des outils afin de mieux gérer le stress.

Les productrices et producteurs agricoles doivent, maintenant plus que jamais, s’adapter à de nombreux facteurs de stress au quotidien. « C’est important d’être solidaires en ces temps où les pressions, qu’elles soient économiques, climatiques ou psychologiques, sont énormes sur les producteurs et productrices agricoles », soutient la présidente des Agricultrices du Québec (AQ), Jeannine Messier.

Après avoir été offerte dans plusieurs régions du Québec, la conférence sera présentée à trois reprises aux productrices et producteurs de la Montérégie-Est, soit les 10, 18 et 25 novembre.

Le webinaire de la conférencière et psychologue du travail spécialisée dans le domaine agricole, Pierrette Desrosiers, présenté durant l’événement, permet de mieux comprendre pourquoi et comment certaines personnes gèrent mieux l’incertitude et arrivent à mieux s’adapter en période de crise.

« Plus que jamais, les habilités pour la gestion du stress et l’adaptation au changement sont essentielles. Étant fille, soeur et conjointe de producteurs agricoles, ce projet m’interpelle beaucoup. Le rôle des femmes en agricultures est primordial et plus que jamais, elles ont besoin de s’arrêter, de prendre un peu de temps et d’échanger entres elles », explique Pierrette Desrosiers. La travailleuse de rang, Élise Gagné, de l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) sera présente lors des soirées afin de répondre aux questions des participantes et participants. Les productrices et producteurs agricoles intéressés à y participer doivent préalablement s’inscrire sur le www.agricultrices.com/gerer- son-stress-monteregie-est.

Dates des conférences-discussions selon les syndicats locaux

· 10 novembre : Conférence de Maskoutain Nord-Est, Vallée Maskoutaine et Rivière Noire

· 18 novembre : Conférence de la Vallée du Richelieu, Rouville et Richelieu-Yamaska

· 25 novembre : Conférence du Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska