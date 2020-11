Le CISSS de la Montérégie-Est remporte un prix en santé et sécurité au travail

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a remporté, la semaine dernière, le Lauréat national Argent dans la catégorie «Innovation – Organismes publics» lors de la remise des Grands prix santé et sécurité au travail 2020 de la CNESST.

Le CISSS a été primé pour le développement, au Centre d’hébergement Andrée-Perrault et au Centre d’hébergement de la MRC-d’Acton, de petits crochets fixés aux côtés du lit qui permettent de maintenir les divers fils électriques et tubulures de concentrateur d’oxygène qui font souvent partie de l’environnement de travail des employés.

Auparavant, ces nombreux fils pendaient jusqu’au sol et le personnel pouvait non seulement les débrancher accidentellement, mais aussi trébucher ou se blesser en s’y emmêlant par mégarde. Surnommés «clipines», ces petits crochets ont donc permis de sécuriser l’environnement autant pour le personnel que pour les résidents.

Le CISSS était aussi finaliste pour sa formation sur les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires adaptée aux bénévoles dans les centres d’hébergement.

Les Grands prix santé et sécurité du travail de la CNESST sont remis à la suite d’un concours national qui vise à honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d’enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.