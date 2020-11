20M$ pour soutenir les anciens combattants au Canada

En cette veille du Jour du Souvenir, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la mise en place d’un nouveau fonds pour soutenir les organismes qui viennent en aide aux anciens combattants. Il a aussi confirmé qu’une somme de 20 millions sera investie dans ce fonds d’urgence.

Ce montant sera partagé entre les organismes suivants: La légion royale Canadienne, True Patriot Love, AnaVets et VETS Canada. « Ces organismes fournissent des services essentiels aux anciens combattants et leurs proches. Il est donc essentiel de les soutenir pour leur permettre de continuer à le faire et d’assurer la pérennité de ces services », a partagé M. Trudeau.

En date d’aujourd’hui, 19 000 demandes de prestations d’invalidité provenant d’anciens combattants n’ont pas encore été traitées. « Cette année, ce n’est pas possible de se réunir pour célébrer le Jour du souvenir, mais j’invite tous les Canadiens à acheter un coquelicot et à le porter fièrement en novembre et à participer aux cérémonies virtuelles. »

« Les anciens combattants ont fait tant de sacrifices pour nous. Il est normal de les soutenir par divers moyens et de s’assurer que leur héritage ne soit pas oublié », a-t-il lancé en conclusion.