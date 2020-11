Les lutins du Père Noël lancent un concours de dessins à Chambly

Pour les Fêtes, la Ville de Chambly propose, en collaboration avec les bénévoles lutins du Père Noël, un concours de dessins.

Les plus créatifs pourront faire un dessin à partir d’une feuille vierge, mais pour ceux qui ont le syndrome de la page blanche, n’ayez crainte. Les lutins ont pensé à tout et proposent trois dessins à colorier. Ils sont disponibles à l’entrée de la bibliothèque et il est aussi possible de télécharger les dessins sur le site ville.chambly.qc.ca. Ceux-ci serviront à faire une grandiose exposition dans les vitrines du Pôle culturel de Chambly.

Comme les lutins avaient envie de s’impliquer davantage, ils proposent même de venir récupérer les dessins aux portes des maisons des enfants. Pour recevoir une visite de lutins, il est très important de s’inscrire ici. Comme les lutins sont très occupés, il faut faire vite, les places sont limitées.

Comment participer au concours ?



1. Faire un dessin des Fêtes;

2.S'inscrire à la visite des lutins afin qu’ils récupèrent le dessin ou aller le porter au dépôt à dessins (accessible à l’entrée de la bibliothèque, selon les heures d’ouverture de la bibliothèque). La date limite de participation est le lundi 7 décembre 23 h 59.

Les gagnants du concours seront annoncés au cours de la 3e semaine de décembre. Ce concours est réservé aux résidants de Chambly. Il sera possible d'admirer les chefs d'oeuvre sur les vitrines du Pôle culturel de Chambly dès le 15

décembre.