Quatre personnalités pour encourager la relève entrepreneuriale

Quatre personnalités du monde des affaires dont Alexandre Taillefer se joindront à la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) afin d’encourager la relève entrepreneuriale lors du gala virtuel Inspiration. Celui-ci sera diffusé sur la page Facebook du Cégep et sur les ondes de TVRS le 8 décembre, à 18h.

La Fondation profitera en effet de la clôture de la campagne de financement Inspiration pour présenter la finale du concours « Défi entrepreneurial : Propulsez votre avenir ». Les étudiants du Cégep et de l’ÉNA ont été nombreux à soumettre cet automne leur idée de nouvelle entreprise et ce sera donc l’occasion de dévoiler les quatre projets finalistes.

« C’est une expérience unique que vivront les étudiants, fait valoir Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du Cégep et de l’ÉNA. Non seulement ils auront la chance de présenter leur idée à des gens d’affaires reconnus, mais ils pourront bénéficier de leurs conseils en appui au démarrage ou au développement de leur projet et se partager 10 000 $ en bourses. »

Outre l’ex-dragon Alexandre Taillefer, le quatuor de mentors sera composé de Louis Blain, associé chez BJC et président d’honneur de la campagne Inspiration, Catryn Pinard, présidente de Nationex, et Maxime Gendron, chef de l’exploitation chez Groupe AGF.

Un appui financier essentiel à la réussite scolaire

Le gala virtuel Inspiration sera aussi l’occasion de dévoiler le montant amassé auprès de la communauté collégiale et des donateurs de la Fondation ces dernières semaines dans la cadre de la campagne du même nom. Celle-ci a été lancée à l’automne 2020 afin de soutenir la persévérance scolaire durant la pandémie.

« Depuis la rentrée scolaire, la Fondation a remis plus de 100 000 $ en bourses aux étudiants dans le besoin. C’est du jamais vu », rapporte Marie-Krystine Longpré.

De nombreuses bourses d’études, dont les Bourses d’excellence Desjardins, seront également décernées à des étudiants du Cégep et de l’ÉNA au cours de la soirée.