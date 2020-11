Succès pour les programmes de subventions municipales

La Ville de Chambly souligne le succès des programmes de subventions vertes offerts aux citoyens, visant à réduire l’enfouissement des déchets, la consommation d’eau et les îlots de chaleur. Cette année, plus de 200 subventions ont été distribuées, équivalent à un montant de plus de 12 000 $.

Plus tôt cette année, la Ville bonifiait son offre de subventions avec l’ajout des produits d’hygiène féminine, les sous-vêtements absorbants réutilisables, la plantation d’arbres et les trousses d’économie d’eau potable. Celles-ci se sont ajoutées aux subventions déjà offertes, soit celles des couches réutilisables et des barils récupérateurs d’eau de pluie.

À l’exception de la subvention pour la plantation d’arbres qui est toujours offerte cette année, il sera possible de bénéficier à nouveau des autres subventions dès janvier 2021.

Pour plus d’information, consultez la section Environnement du site ville.chambly.qc.ca ou téléphonez au Service des travaux publics au 450 658-2626.